Kinderbriefaktion startet wieder Nikolaus-Postamt St. Nikolaus ist eröffnet — über 10 000 Briefe sind schon auf dem Weg

Das Warten hat ein Ende, bis Heiligabend geht im Großrosseler Ortsteil St. Nikolaus nun wieder die Post ab. Genauer gesagt: Die Nikolauspost. Am Sonntagnachmittag feierte der Festausschuss mit geladenen Gästen die Eröffnung des 57. Nikolauspostamtes. Bürgermeister Dominik Jochum sprach von einem „Aushängeschild“ für die Gemeinde. Kaum hatte der heilige Mann den symbolischen Schlüssel vom Verwaltungschef in Empfang genommen, da machte er sich auch schon an die Arbeit. In der Alten Schule stempelte er einige Briefe. Seine etwa 45 ehrenamtlichen Helfer waren in den vergangenen Tagen bereits fleißig. Deshalb konnten am Montag bereits die ersten 12 000 bis 13 000 Antwortschreiben auf die Reise gehen – damit die Jungen und Mädchen die Post am Nikolausabend oder spätestens am Nikolaustag lesen können.