Nur noch wenige Tage, dann steht Heilig Abend vor der Tür. Wer noch den einen oder anderen Glühwein und weihnachtliche Leckereien genießen will, kann noch bis 23. Dezember einen Abstecher auf den Saarbrücker Christkindl-Markt machen. Denn am Sonntag ist der Weihnachtszauber auf dem St. Johanner Markt für dieses Jahr vorbei. Die Verkäufer schließen dann um 20 Uhr ihre Buden. Nur die Verkaufsstände in der Bahnhofstraße (ab Dudweilerstraße) haben in diesem Jahr bis 29. Dezember geöffnet. Der „Fliegende Weihnachtsmann“ wird am Sonntag um 18 Uhr eine letzte Runde über den Markt drehen. Bis dahin lässt er aber noch täglich um 17 und um 19 Uhr Kinderaugen strahlen. Am finalen Adventswochenende gibt es nochmals zwischen 15 und 16 Uhr ein weihnachtliches Kinderprogramm auf der Bühne am St. Johanner Markt. Ein Puppentheater führt die Kinder in die Welt von Mascha und einem Bären. Unterschiedliche Musikgruppen und Chöre runden das Programm ab. Neugierige dürfen die Chance auf den letzten weihnachtlichen Stadtrundgang in diesem Jahr nicht verpassen. Start ist am Sonntag um 16 Uhr am Rathaus St. Johann. Er dauert rund eine Stunde und kostet sieben Euro.

Während die Erwachsenen die letzten Vorbereitungen für den Heiligen Abend erledigen, können Kinder am Montag bei einer Weihnachts-Wintermärchenwanderung rund um die Scheune Neuhaus die Zeit des Wartens auf das Christkind verkürzen. Der interaktive Spaziergang wird zwischen 13 und 16 Uhr angeboten. Es gibt eine Futterkrippe für die Tiere, wo die Kinder Obst, Nüsse und Kerne ablegen können. Das Futter muss selbst mitgebracht werden. Die Veranstaltung ist für Kinder ab vier Jahren in Begleitung eines Erwachsenen und kostet vier Euro für Kinder und acht Euro für Erwachsene. Es wird um Anmeldung gebeten bei der Scheune Neuhaus, Tel. (0 68 06) 10 24 19, beim Referenten, Tel. (0 68 27) 3 05 04 50, oder über Ticket Regional, Tel. (0651) 9 79 07 77.

Das Weihnachtspostamt St. Nikolaus in Großrosseln schließt ebenfalls am kommenden Montag. Noch bis Heilig Abend beantwortet der Nikolaus kostenlos Kinderbriefe. Diese können auf dem Postweg an „An den Nikolaus, 66351 St. Nikolaus“ geschickt werden. Infos gibt es unter www.nikolauspostamt.de.

Das Nikolauspostamt in der Alten Schule in St. Nikolaus (Im Spitzenfeld 1) ist bis Heilig Abend geöffnet: Mittwoch bis Freitag 16.30 bis 18.30 Uhr, Samstag 10 bis 11.30 Uhr, Heilig Abend 10 bis 12 Uhr, Sonntag geschlossen.