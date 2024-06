Zusammenarbeit mit Sparkasse Nach Geldautomaten-Sprengung: Volksbank in Großrosseln kehrt nicht in bisheriger Form zurück

Nachdem die Geldautomaten der beiden Bankfilialen von Sparkasse und Volksbank (VVB) in Großrosseln – beide Geldhäuser liegen nahe beieinander – Mitte April in die Luft gesprengt wurden (wir berichteten), zeigt sich die Filiale der Volksbank in der Bahnhofstraße noch immer verwaist. Auch die Sparkassen-Filiale ist noch geschlossen. Geldautomaten sollen dort „bis zum Sommer“ wieder zur Verfügung stehen, im Herbst soll die Filiale wieder eröffnen (wir berichteten). Dabei wird die Sparkasse aber nicht allein sein.