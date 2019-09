Raub : Männer überfallen 16-Jährigen in Großrosseln

Foto: picture alliance / dpa/Patrick Seeger

Großrosseln Zu einem Raubüberfall ist es gegen 23.30 Uhr in der Nacht zu Sonntag in Großrosseln in der Straße Am Mühlenbach gekommen, berichtet die Polizei. Vier junge Männer sprachen auf einem Parkplatz einen 16-Jährigen in französischer und in deutscher Sprache.

Dann, so der bisherige Ermittlungsstand, schlug einer der Männer dem Jugendlichen ins Gesicht. Bei dem anschließenden Gerangel wurde ihm sein Handy aus der Jackentasche gestohlen, danach flüchteten die Angreifer mit der Beute. Der Jugendliche wurde an der Unterlippe verletzt.