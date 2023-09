Motocross Vollgas auf den fliegenden Kisten

Es sind spektakuläre Szenen, die sich auf der Motocross-Strecke zwischen Großrosseln und Naßweiler an der deutsch-französischen Grenze abspielen. Seit Jahren ist die Veranstaltung des MCC Warndt eine etablierte Station im Rahmen des Motocross-Südwest-Cups. Am vergangenen Wochenende waren es 170 Fahrer, die in verschiedenen Klassen um die Pokale kämpften. Auch die Gastgeber schickten beim Heimrennen Fahrer an den Start. „Wir sind besonders stolz auf unsere Kinder, die sich so hervorragend geschlagen haben“, sagt der Vorsitzende Marvin Kasolka, der in der in dieser Saison neu eingeführten Vintage-Klasse für mehr als 30 Jahre alte Motorräder mitfährt.