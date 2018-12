Kinder, die mitmachen wollen, sollten sich umgehend bei den Verantwortlichen melden.

Los geht es in der Regel am Sonntag, 6. Januar. Die Ansprechpartner sind folgendermaßen zu erreichen: St. Josef in Wehrden unter Tel. (0 68 98) 3 80 33 31; St. Hedwig in Wehrden Tel. (0 68 98). 29 57 62; Geislautern Tel. (0 68 98) 7 84 27; Ludweiler Tel. (0 68 98) 4 24 51; Lauterbach Tel. (01 51) 11 64 90 48; Emmersweiler Tel. (0 68 09) 64 70. Am 5. Januar startet die Aktion in Großrosseln, Kontakt Tel. (0 68 98) 4 08 97, und ebenfalls am 5. Januar in St. Nikolaus, Kontakt Tel. (0 68 09) 99 88 87. In Dorf im Warndt und Karlsbrunn sind die Sternsinger am 4. und 5. Januar unterwegs, Kontakt Tel. (0 68 09) 18 00 22.