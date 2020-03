750-jähriges Bestehen : St. Nikolaus feiert großes Jubiläum

GROSSROSSELN Ortsteil der Gemeinde Großrosseln wird 750 Jahre alt. Großes Programm im Juni. Auch eine Dorfchronik ist in Arbeit.

Im Juni ist ein buntes Programm geplant: Los geht es freitagabends mit dem Festkommers. Unter dem Motto „früher und heute“ startet am Samstagnachmittag ein Umzug. Bei der Runde durchs Dorf ist sicher das eine oder andere historische Kleidungsstück zu bewundern. Anschließend wird vor der Alten Schule mit Live-Musik und einem Feuerwerk weiter gefeiert. Am Sonntag trifft man sich auf dem Nikolausplatz zum ökumenischen Gottesdienst. Es folgt ein deutsch-französisches Unterhaltungsprogramm. Die Nachbarn aus Merlebach sitzen bei den Feierlichkeiten mit im Boot.

Das Unternehmen unterstützt das Nikolauspostamt, das in dem Ort jedes Jahr im Dezember seine Tür öffnet und weit über die Grenzen des Warndts bekannt ist. Kinder aus der ganzen Welt schreiben in der Weihnachtszeit an den berühmten Bischof. Über 26 500 Antwortbriefe verschickte der Festausschuss St. Nikolaus im vergangenen Jahr. Im September wird er Vertreter anderer deutscher Weihnachtspostämter zum Erfahrungsaustausch in St. Nikolaus begrüßen.