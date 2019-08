Über 50 Kurse in der Warndt-Gemeinde : Sprechstunde zum VHS-Semester in Großrosseln

Großrosseln Das neue Semester der Volkshochschule (VHS) im Regionalverband Saarbrücken beginnt am 9. September, in der Gemeinde Großrosseln am 11. September. Das Programm in Großrosseln umfasst rund 50 Kurse, darunter Fremdsprachenkurse, Lichtbildervorträge, Gesundheitsvorträge, Tai Chi, Pilates, Gitarrenkurse sowie Veranstaltungsreihen über Wasser und Abwasser.

Das neue Programm wird im Internet unter www.vhs-saarbruecken.de veröffentlicht und liegt in Kürze in den Geschäftsstellen der Sparkasse Saarbrücken in Großrosseln und Völklingen sowie vielen anderen Verteilstellen aus. In einer Sprechstunde am Dienstag, 20. August, 17.45 bis 18.30 Uhr, in der Alten Schule in Naßweiler, Am Kirchberg 1, können sich Bürger unverbindlich über die Angebote informieren und Programme mitnehmen.