Schnelles Internet : Großrosseln soll Glasfaser bekommen

Großrosseln Der Ausbau des Glasfaser-Netzes in Großrosseln für schnellere Internetverbindungen soll weitergehen, wenn die Energis-GmbH genügend Vorverträge abschließen kann. Angepeilt sind Verträge mit 30 Prozent der potenziellen Kunden, damit sich das Projekt wirtschaftlich rechnet.

Es sei ein wichtiges Projekt für die Gemeinde, so Bürgermeister Dominik Jochum: „Über Glasfaser kann das in Zeiten von Internet-Fernsehen, Streaming-Diensten, Homeoffice und Videokonferenzen rasant wachsende Datenvolumen extrem schnell und stabil übertragen werden. Und auch die Gewerbe- und Industrieunternehmen sind auf eine schnelle und sichere Internetverbindung angewiesen.“ Die Gemeinde unterstütze Energis bei ihren Ausbauzielen. Zum Teil liegen die Leitungen im Ausbaugebiet bereits in den Straßen, aber noch nicht in den Häusern. Der weitere Ausbau soll kommendes Jahr erfolgen, heißt es in einer Mitteilung von Energis. Die Vorvermarktung soll noch in diesem Jahr starten, bis Ende 2024 soll das Projekt abgeschlossen sein. Während des Vorvermarktungszeitraums, so Jochen Strobel, Leiter des Bereichs Privat- und Gewerbekunden bei der Energis GmbH, erfolgt bei Abschluss eines Vertrags der Hausanschluss ohne Zusatzkosten.