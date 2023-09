Missverständnis Warum das Comeback der Rosseltalbahn noch eine ganze Weile dauern wird

Wie steht’s um die Pläne zur Reaktivierung der Rosseltalbahn? Großrosselns Ortsvorsteher Fred Schuler hat da so seine Zweifel. Doch der Reihe nach: Der von der Landesregierung 2021 beschlossene „Verkehrsentwicklungsplan ÖPNV“ sieht in fünf stillgelegten Bahnstrecken ein Potential zur Reaktivierung, darunter die Rosseltalbahn, die dann wieder eine Verbindung von Großrosseln über Völklingen nach Saarbrücken ermöglichen würde. Eine Machbarkeitsstudie zu allen fünf Strecken wurde für zusammen gut 676 000 Euro in Auftrag gegeben, schildert Matthias Weber, Pressesprecher des Umwelt- und Bauministeriums