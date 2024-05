GROSSROSSELN Resolution für Vielfalt und gegen Hetze in Großrosseln

Auch in der letzten Sitzung vor den Kommunalwahlen im Saarland – am 9. Juni wird gewählt – bestätigte sich am Dienstagabend wieder: Im Großrosseler Gemeinderat sind sich Rot und Schwarz nicht grün. Diesmal stritten SPD und CDU über ein Thema, bei dem sich die Parteien im Prinzip sogar vermutlich einig sind. Es ging nicht um Bauprojekte oder finanzielle Fragen, sondern um ein gemeinsames Zeichen für Demokratie und gegen Extremismus.