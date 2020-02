Angestellte mit Waffe bedroht : Raubüberfall auf Casino in Großrosseln

Großrosseln Zwei Unbekannte überfielen am Dienstag gegen 1.40 Uhr ein Casino in der Straße „Am Bahnhof“ in Großrosseln. Laut Polizei zwangen die französisch sprechenden Männer die Angestellten mit vorgehaltener Schusswaffe, Geld in eine Plastiktüte zu füllen.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red