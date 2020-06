Verkehrsunfall in Großrosseln : Radfahrer (14) verletzt sich bei Sturz schwer

Rettungskräfte brachten den schwerverletzten 14-Jährigen von Großrosseln aus in eine Saarbrücker Klinik (Symbolbild). Foto: dpa/Andreas Gebert

Großrosseln (red) Bei einem Sturz vom Fahrrad hat sich ein 14-Jähriger aus Frankreich in Großrosseln am Montag kurz vor 22.39 Uhr schwer verletzt. Wie die Polizeiinspektion Völklingen am Dienstag weiter mitteilte, war der Jugendliche ohne Fremdeinwirkung mit dem Vorderrad gegen eine Bordsteinkante gestoßen und dann hingefallen.