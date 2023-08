Damit das Wasser wieder bergauf fließt Pumpwerk wieder in Betrieb

Da Kanalisationen mit einem Gefälle ausgestattet sind, fließt das Abwasser in der Regel von allein in Richtung Kläranlage. Nur an den Stellen, an denen es einen Höhenunterschied überwinden muss, helfen Pumpwerke nach. Eine solche Pumpanlage steht seit den 1970er Jahren in Großrosseln neben dem Aldi-Markt in der Straße Am Mühlenbach.