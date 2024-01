Feuer gelegt - Polizei sucht Zeugen Brandstiftung in Großrosseler Supermarkt

Am vorigen Samstag, 6. Januar, ist ein Feuer in einem Supermarkt in Großrosseln ausgebrochen, die Polizei geht von Brandstiftung aus. Die Alarmmeldung war gegen 15.35 Uhr bei der Feuerwehr eingegangen, berichtet die Polizei. Es brannte zu dieser Zeit im Bereich der Pfandabgabe des SB-Warenhauses am Deutsch-Französischen Platz. Mitarbeiter des Geschäftes räumten den Supermarkt. Als die Polizei eintraf, hatte die Freiwillige Feuerwehr Großrosseln das Feuer bereits gelöscht. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. „Es entstand Sachschaden im fünfstelligen Bereich“, so der Polizeibericht. Der Supermarkt war bereits am Montag wieder für den täglichen Kundenverkehr geöffnet. Lediglich der eigentliche Brandraum bleibt noch gesperrt.