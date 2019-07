Zeugensuche : Männer gehen in Großrosseln aufeinander los

Als die Polizei in Großrosseln eintraf, waren die Randalierer Richtung Frankreich geflohen (Symbolfoto). Foto: dpa/Friso Gentsch

Großrosseln Heftig aneinandergeraten sind in Großrosseln am Dienstag mehrere Männer vor einer Bar in der Ludweilerstraße. Bei der Schlägerei flogen gegen 23.30 Uhr Einrichtungsgegenstände wie Barhocker und Gläser als Wurfgeschosse umher.

Von red

Einer der Randalierer setzte Pfefferspray ein. Der ätzende Stoff verletzte zwei Unbeteiligte leicht. Noch ehe die Polizei am Tatort eintraf, hatten sich die Schläger in Autos geschwungen und Richtung Frankreich aus dem Staub gemacht. Die Polizei hofft auf Zeugen.