Praxis verwüstet Mann (47) schlägt Arzt in Großrosseln bewusstlos und verletzt mehrere Patienten

Mehrere Verletzte, eine verwüstete Arztpraxis und ein Großeinsatz der Polizei gehen auf das Konto eines Mannes, der am Montagvormittag in Großrosseln offenbar komplett durchgedreht ist. Wie die Polizeiinspektion Völklingen berichtet, hatte der 47-jährige Täter gegen 10.20 Uhr eine Arztpraxis in der Ludweiler Straße betreten und zunächst noch selbst darum gebeten, wegen psychischer Probleme in den SHG-Kliniken in Völklingen aufgenommen zu werden.