Freie Pfarrstelle Großrosseln/Völklingen wieder besetzt „Mir liegt die Seelsorge sehr am Herzen“

Pfarrer Horst Gaevert hat Verstärkung bekommen. Anfang Juni trat Pfarrerin Dr. Elritia Le Roux ihren Dienst in der evangelischen Kirchengemeinde Völklingen/Warndt an. „Ich hatte einen schönen Empfang“, sagt die 42-Jährige mit Blick auf den Willkommensgottesdienst im Großrosseler Ortsteil Karlsbrunn. Da die Südafrikanerin von einer Freikirche zur Landeskirche wechselt, muss sie sich zunächst in einer zweijährigen Probezeit bewähren. Läuft alles nach Plan, übernimmt Le Roux anschließend eine der beiden Pfarrstellen der Kirchengemeinde. Diese Stelle ist seit dem Weggang von Pfarrer Christian Puschke im Januar 2022 unbesetzt.