Der Ortsrat von Naßweiler trifft sich am Montag, 1. Oktober, um 18.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus zu einer öffentlichen Sitzung. Auf der Tagesordnung stehen die Beratung der Investitionsprogramme Kernhaushalt und Abwasser, die Partnerschaftswanderung am 20. Oktober, der Seniorennachmittag am 21. Oktober, der Martinsumzug am 3. November und die Feier zum Volkstrauertag am 18. November.