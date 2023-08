Damit es in St. Wendalinus wieder klingt Mission: Orgel Retten im Warndt

Organist Bernhard Leonardy (links) und Orgelbaumeister Stephan Mayer aus Heusweiler begutachten die fast 60 Jahre alte Meyer-Orgel in der Kirche St. Weldalinus in Großrosseln. Leonardy hält eine der Tasten (Registerwippen), die sich beim Proben vom Spieltisch gelöst haben – das Material löst sich auf und zerbröselt beim Anfassen. Am Sonntag, 24. September, 16 Uhr, gibt es ein Benefiz-Konzert zur Rettung der Orgel.

Foto: BeckerBredel