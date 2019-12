Feierliche Eröffnung in Großrosseln : Nikolauspostamt in St. Nikolaus eröffnet

St. Nikolaus Das Nikolauspostamt im Ort St. Nikolaus hat am Donnerstag seine Türen geöffnet. Knapp 11 000 Briefe von Kindern mit Wünschen aus aller Welt seien beantwortet. Zur Eröffnung kamen zahlreiche Kinder, um den Nikolaus persönlich zu treffen.

Der als Nikolaus verkleidete Rudolf Langer schloss am Donnerstag das Postamt symbolisch mit einem goldenen Schlüssel auf. „Die Stimmung ist gut“, sagte Gerecke. Am Donnerstag und Freitag seien eigens zwei Postbeamte gekommen, um beim Stempeln zu helfen. Neben der Kinderpost wird auch Post von Geschäftsleuten und Privatpersonen vorbei gebracht.

Tausende weitere Schreiben an den Nikolaus werden bis zum 24. Dezember erwartet: So lange hat das Postamt in einem ehemaligen Schulhaus der Gemeinde Großrosseln geöffnet. „Nicht jeder Brief lässt sich einfach beantworten“, sagte Sabine Gerecke, Leiterin der Kinderbriefaktion. „Manch traurige Briefe erreichen uns auch.“