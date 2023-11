Weihnachtszeit Briefe an den Nikolaus: Von herzig bis Hilferuf

Es kommt einfach kein Brief aus Panama. Das sagt Sabine Gerecke, die zu den Hauptakteuren im Nikolauspostamt des Großrosseler Ortsteils St. Nikolaus gehört und in der Vorweihnachtszeit Hunderte Kinderbriefe liest und sortiert. 83 Nationen kommen zusammen, wenn man auswertet, aus welchen Ländern der Nikolaus schon Post bekommen hat. Nur Panama war noch nie dabei. „Dafür hatten wir im letzten Jahr erstmals Post aus Georgien und Bosnien-Herzegowina“, sagt sie. Das „Sammeln“ der Länder ist aber Nebensache im kleinen Nikolauspostamt; die 45 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer führen halt ein wenig Statistik, weil sie auch oft danach gefragt werden. Das Medieninteresse ist jedes Jahr groß, und in einer besonderen Kiste hat man für Foto- und Fernsehtermine auch einige wenige Vorzeigebriefe aufgehoben, mit exotischen Briefmarken, mit asiatischen Motiven, Bildern und uns unbekannten Schriftzeichen.