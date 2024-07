GROSSROSSELN Ein neuer Rat für Großrosseln

Der neue Großrosseler Gemeinderat hat sich am Mittwochabend in seiner ersten Sitzung konstituiert. Ein Blick in die Runde zeigte schnell: Die Mehrheitsverhältnisse sind eindeutig – allerdings nur, soweit es das Geschlecht der Ratsmitglieder betrifft: Die Männer sind klar in der Überzahl, 22 Herren und nur fünf Damen sitzen in dem Gremium. Die politischen Kräfteverhältnisse sind dagegen nicht so eindeutig. Keine Fraktion verfügt über die absolute Mehrheit. Die CDU legte bei der Kommunalwahl zu und hat nun 13 Sitze. Die SPD, die Prozente einbüßte, erhielt elf Mandate. Die AfD konnte ihre Stimmenanteil fast verdoppeln und stellt drei Ratsmitglieder. Das bedeutet: Sind sich CDU und SPD nicht einig – und das war in den vergangenen Jahren bei wichtigen Fragen öfter der Fall –, dann ist die AfD bei Abstimmungen das Zünglein an der Wage.