Tolle Tage 2024 im Saarland Narren närrisch in Naßweiler

Da gab es Fußgruppen verkleidet als Quallen oder Detektive, und eine Gruppe kam gar – vielleicht waren die Sachen ja noch gar nicht weggepackt – in Weihnachtskostümen. Die Gardemädchen trotzten der Kälte und zogen gut gelaunt durch den Nieselregen und schmetterten ihre „Alleh-Hopp“-Rufe. Die Kinder am Straßenrand freuten sich über volle Taschen. So zum Beispiel Ella mit ihrer Schwester Louisa Hamm: „Wir freuen uns vor allem über die vielen Süßigkeiten.“ Die Zuschauer am Straßenrand bewunderten die bunten Kostüme. Mit dabei waren unter anderem die Karnevalisten der Hinne Hott, des Karnevalvereins Doll Doll, die Naßweiler Nesseln und viele weitere. Zum ersten Mal nahmen auch die Fastnachter der Aktionsgemeinschaft Heidstock am Umzug in Naßweiler teil.