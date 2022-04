Mundartbuch mit Blick auf Großrosseln : „Gemäänerhond sìmmer giwwelgäwwìsch“

Bernhard Hayo 2016 in Karlsbrunn. Foto: Thomas Seeber

GROSSROSSELN/Völklingen Bernhard Hayo, im Warndt durch Chor-Gründungen bekannt, hat ein Buch zur Rosseler Mundart verfasst.

Viele Musikfreunde im Warndt erinnern sich gut an Bernhard Hayo. 2004 hatte der heute 70-Jährige das Streicherprojekt „Mit Geigen gegen Pisa“ an der Grundschule in Völklingen-Geislautern ins Leben gerufen. Zudem gründete er den Gemischten Chor im Stadtteil Karlsbrunn und ebenso das Junge Philharmonische Kammerorchester Warndt.

Nach seiner Pensionierung zog der Pädagoge 2017 von Großrosseln in die Lüneburger Heide, um seinen Kindern näher zu sein. Aber auch am neuen Wohnort beschäftigte er sich mit der alten Heimat. „Die Mundart in Großrosseln“ heißt das Buch, das Hayo im Februar veröffentlicht hat. Größtenteils handelt es sich um einen Text, den er schon für die 1990 erschienene Festschrift „700 Jahre Rosseln“ verfasst hatte. „Lediglich an einigen Stellen wurde ergänzt oder korrigiert“, erklärt der Autor, der auch schon zwei Romane geschrieben hat, am Telefon.

Der Leser erfährt, dass die Rosseler Mundart zur südrheinfränkischen Sprachenfamilie gehört, die im Regionalverband verbreitet ist. Aber auch Spuren des Moselfränkischen und des Alemannischen lassen sich feststellen. Außerdem wurde die Mundart durch die Grenzlage Großrosselns und die über Jahrhunderte wechselhafte politische Zugehörigkeit beeinflusst. Das betrifft zum Beispiel den Bürgersteig: Das französische „trottoir“ wurde zum saarländischen Droddwa. Auch Schimpfwörter hat Hayo gesammelt: Die Liste reicht von „Fladdschnìggel“ (Tollpatsch) bis zu „verdrääder Massìgg“ (hinterhältiger Trotzkopf).