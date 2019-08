Kultur im Rathaus Großrosseln : Malerei spiegelt Schönheit der Natur

Großrosseln Mirho Cavalic stellt bis zum 18. Oktober im Großrosseler Rathausfoyer aus.

Vor vielen Gästen hat der Künstler Meho Cavalic am vergangenen Montag eine Ausstellung seiner Gemälde im Großrosseler Rathaus eröffnet. Die Gemeinde veranstaltet die Werkschau.

Zu sehen sind im Foyer des Verwaltungssitzes an der Klosterstraße die für den Künstler typischen Landschaftsbilder. Cavalic liebt es einfach, draußen zu sein und die Schönheit der Natur in Bildern festzuhalten. Der Maler dankte bei der Vernissage besonders seiner Frau, denn sie halte ihm ja für sein künstlerisches Schaffen den Rücken frei.

Mirho Cavalic arbeitet bei der Arbeiterwohlfahrt in Ludweiler, seine Frau war dort 16 Jahre lang tätig. Beide engagieren sich ehrenamtlich für ein gutes Miteinander. Daher war es der Gemeinde zufolge ein Herzenswunsch der Familie Cavalic, dass der Verkaufserlös zu 100 Prozent an die Arbeiterwohlfahrt fließt. Und war an deren Saarland-Stiftung für Projekte des Landesjugendwerkes Völklingen-Ludweiler.