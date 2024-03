Polizeibericht Täter und Opfer flüchten nach Messerstecherei

Großrosseln · In einem Spielcasino im Großrosseler Ortsteil Nassweiler haben am vergangenen Montag drei bisher unbekannte Männer einen 34-jährigen Mann angegriffen und schwer verletzt. Das in Frankreich wohnende Opfer erlitt Stichverletzungen an Rücken und Fuß, heißt es im Polizeibericht.

12.03.2024 , 14:04 Uhr

Foto: dpa/Friso Gentsch