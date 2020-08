Streit in Großrosseln : Mann wird mit Schreckschusswaffe bedroht

Weil ein Mann gegen einen Großrosseler eine Schreckschusspistole zückte, rückte die Polizei mit Spezialkräften aus. Foto: dpa/Friso Gentsch

Großrosseln Weil ein Mann plötzlich in einem Streit eine Schreckschusspistole zückte, rückte die Polizei mit Spezialkräften in Großrosseln an. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren.

Ein Mann ist am Mittwoch in Großrosseln mit einer Schreckschusswaffe bedroht worden. Wie der Geschädigte der Polizei mitteilte, habe er vor einem Anwesen geparkt und gehupt, um einen Bekanten abzuholen. Hierauf sei ein Mann aus dem Anwesen getreten und habe ihn beschimpft. Gleichzeitig habe er eine Schusswaffe aus der Hosentasche gezogen, diese durchgeladen und anschließend wieder weggesteckt.