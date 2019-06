Prügelei in Großrosseln : Lkw-Fahrer schlägt auf Ehepaar ein

Großrosseln Mit Schlägen hat ein Lkw-Fahrer in Großrosseln-Emmersweiler einen 39-jährigen Mann aus Großrosseln und dessen 40-jährige Ehefrau verletzt. Auf der Fahrt von Großrosseln nach Emmersweiler schloss der Lkw dicht zum Wagen des Ehepaares auf.

Am Ortseingang von Emmersweiler überholte der Laster den Pkw des Ehepaares mit einem riskanten Manöver. Als beide Fahrzeuge an einer Baustellenampel anhalten mussten, stieg der Lkw-Fahrer aus und ging auf das Auto zu. Als das Ehepaar ausstieg, schlug der Lkw-Fahrer auf beide ein. Anschließend flüchtete er mit seinem Fahrzeug in Richtung Naßweiler. Das Ehepaar trug Verletzungen im Gesicht und am Oberkörper davon. Die Polizeiinspektion Völklingen hat Ermittlungen aufgenommen.