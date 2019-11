Rock ‚n’ Roll in Großrosseln : Les Scarabées huldigen den Beatles

(red) Seit gut 20 Jahren spielen Les Scarabées die besten Titel der Beatles. Am Samstag, 23. November, ist das Quartett in der Rosseltalhalle. Einlass: 19 Uhr, Beginn: 20 Uhr. Eintrittskarten für 15 Euro bei Schuhmacherei Hümbert in Großrosseln, Sonjas Lädchen in Dorf im Warndt oder an der Abendkasse (20 Euro).