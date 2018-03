Langfinger kommen mit präparierter Handtasche

Am Freitag gegen 19.50 Uhr haben ein Mann und zwei Frauen versucht, in einem Discount-Geschäft am Deutsch-Französischen Platz Lebens- und Genussmittel zu stehlen. Wie die Polizei berichtet, verbargen der 43-jährige Franzose seine ebenfalls französischen Begleiterinnen, 46 und 38 Jahre alt, Waren im Wert von rund 100 Euro in ihrer Kleidung und einer speziell präparierten Handtasche. Aber sie waren beim Diebstahl beobachtet worden – und die Beobachter riefen die Polizei. Die Beamten nahmen das Trio fest, bevor es das Geschäft verlassen hatte. Und die drei Handtaschen-Spezialisten erwartet nun ein Strafverfahren wegen Diebstahls.