Diamantene Hochzeit : Elisabeth und Kurt Becker sind seit 60 Jahren verheiratet

Karlsbrunn Wir sagen Herzlichen Glückwunsch!

() Elisabeth und Kurt Becker aus Völklingen haben Diamantene Hochzeit gefeiert. Sie sind seit 60 Jahren verheiratet. Am gestrigen Sonntag, 2. August, haben sie sich erneut das Ehegelöbnis gegeben. In der Evangelischen Kirche in Karlsbrunn feierten sie mit Sohn, Schwiegertochter, Enkelkindern, Verwandten und guten Freunden. Kurt Becker hatte alles für den Jubeltag still und heimlich organisiert – als Überraschung für seine Ehefrau Elisabeth, die über 30 Jahre bei der Saarbrücker Zeitung gearbeit hat.