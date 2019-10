Von Skulptur bis Malerei : Künstlermarkt im Parc Explor Wendel

Petite-Rosselle Rund 60 Aussteller aus Deutschland und Frankreich.

Der Zweckverbands des Bergbaumuseums Petite-Rosselle lädt zum „Grenzüberschreitenden Künstlermarkt“ ein, die Vernissage ist am kommenden Samstag, 19. Oktober, 14 Uhr, im Parc Explor Wendel in der ehemaligen Kohlewäsche (Lavoir) des früheren Bergwerks.

Der Künstlermarkt selbst ist am Samstag von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Dabei werden über 60 Aussteller aus Deutschland und Frankreich präsentiert – in diesem Jahr erstmals mit Live-Vorführungen von Künstlern, die ihre Arbeitsweisen und Techniken vorstellen. Gezeigt und angeboten werden – sowohl von Nachwuchs- als auch von etablierten Künstlern – zum Beispiel Malerei, Aquarelle, Zeichnungen, Fotografien, Skulpturen und Keramiken; auch Schriftsteller sind in diesem Jahr dabei. Der Eintritt ist frei. Während des Künstlermarkts bietet die Cafeteria des Musée Les Mineurs Wendel kleine Speisen und Getränke an.