Ein Spiel, das es nur in Großrosseln gibt In St. Nikolaus wird „gebommelt“

Dabei geht es aber nicht nur um den Spaß am Kartenspiel, sondern mit schöner Regelmäßigkeit wird zur Kirmes auch ein „Kirwebommeln-Turnier“ ausgerichtet, dessen Einnahmen gespendet werden. Auch am jüngsten Kirwemontag wurde im Gasthaus Richards wieder von etwa 15 Teilnehmern „gebommelt“. Und dabei kam durch Zuschauer, Gäste und Spieler die stolze Summe von 1300 Euro zusammen. „Die Summe wurde aufgeteilt und geht zur Hälfte an die Jugendwehr des Löschbezirk Süd“, so Frey, „die andere Hälfte geht an die Interessengemeinschaft St. Nikolaus und wird dort für den weiteren Ausbau einer neuen Hütte auf dem Nikolausplatz eingesetzt“ – in St. Nikolaus bringt der Heilige Mann also nicht nur Geschenke, er bekommt auch eines. Und vielleicht lässt er sich ja auch das Kirwebommeln beibringen, um es in die weite Welt hinaus zu tragen.