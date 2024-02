Kappensitzung Wenn Kater zum Lachen bringen

Volles Haus herrschte auf der Kappensitzung der Wandtkater in Dorf im Warndt. Am Donnerstag feierten die Karnevalisten gemeinsam und schauten sich die verschiedenen Akteure des Vereins auf einer bunt gestalteten Bühne an. Den „Eisbrecher“ machte dabei die Minigarde mit ihrem Schautanz „In den Fußstapfen von Tarzan – zwei Welten, eine Familie“.