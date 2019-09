Jahreshauptübung : Großrosseler Lebensretter zeigen ihr Können in St. Nikolaus

Feuerwehr und Rotes Kreuz übten bei der Jahreshauptübung der Großrossler Wehr in St. Nikolaus gemeinsam. Foto: BeckerBredel

St. Nikolaus Das Zuschauerinteresse war enorm. Weit über 100 Menschen schauten zu, als die Feuerwehr Großrosseln ihre Hauptübung in St. Nikolaus absolvierte. Pressesprecher Thomas Tomczyk gab sich alle Mühe, jeden einzelnen Handgriff der Feuerwehrleute über Mikrofon zu moderieren und so den Zuschauern exakt zu erklären, was sie gerade sahen.

Und das begann mit einer total verrauchten Lagerhalle, in der Nebelmaschinen für dichten Dunst sorgten, mit einer Belüftung und einem Löscheinsatz, einer Menschenrettung und der Wiederbelebung durch Kräfte des DRK Großrosseln. Jeder Handgriff wurde erklärt, die Übung so zur Lehrstunde auch und gerade für die Menschen im Publikum, die eben ohne Vorkenntnisse zur Übung gekommen waren.

Der Löschbezirk Süd hatte die Übung geplant und auch noch eine Rettung nach einem Verkehrsunfall in das Szenario eingebaut. Auf dem Gelände der Firma Bernhard und Reiner in der Industriestraße zeigte die Wehr alle Facetten ihres Könnens. Die Feuerwehr reihte jeden Übungsteil hintereinander, um die Abläufe exakt erklären zu können. Das war ein neues Konzept.

Der DRK-Ortsverband Großrosseln beteiligte sich mit Sanitätskräften und erläuterte seinerseits die medizinischen Maßnahmen. Im Anschluss an die Übung gab es auf der Wache Süd die Manöverkritik und dann kam ein unangekündigter Höhepunkt dazu: die feierliche Verabschiedung von Bürgermeister Jörg Dreistadt mit Großem Zapfenstreich bei einbrechender Dunkelheit. Der Spielmannszug der Feuerwehr Sulzbach und der Musikverein Rheingold Großrosseln umrahmten die Feier.