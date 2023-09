Zu Besuch bei den Fürsten In Karlsbrunn ist das Volk Schlossherr

Oh ja, es ist gelungen – was man bei Umbau- und Sanierungskosten von rund 3,3 Millionen Euro auch erwarten darf: Am Freitag war offizieller Pressetermin zur anstehenden Eröffnung mit Tag der offenen Tür im spätbarocken Jagdschloss Karlsbrunn. – Wobei: Die neue Gastronomie – für den normalen Betrieb öffnet sie im Oktober – hat sich mit dem Ausrichten von Festivitäten schon mal warmgelaufen und bereits die siebte Hochzeit ausgerichtet – im Jagdschloss gibt es auch ein Trauzimmer mit historischer Möblierung für standesamtliche Hochzeiten.