Ausgelaufenes Benzin : Vollsperrung nach Kollision

Großrosseln () Zu einer Vollsperrung mit erheblichen Verkehrsbehinderungen kam es am Montagnachmittag in der Ludweilerstraße nach einem Verkehrsunfall. Die 32-jährige Fahrerin eines Peugeot 508 wollte das dortige Tankstellengelände in Richtung Ortsmitte Großrosseln verlassen und übersah dabei einen silbernen Opel Vectra eines 81-Jährigen. Beide Autos stießen zusammen, wobei der Wagen des 81-Jährigen auf einen geparkten Wagen geschoben wurde.

