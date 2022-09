Kommunalpolitik : Im Gemeinderat Großrosseln geht’s um Investitionen

Im Rat Großrosseln geht’s um Investitionen – viel Geld zum Verteilen ist nicht da. Foto: dpa/Daniel Karmann

Großrosseln In der ersten Sitzung nach der Sommerpause beschäftigt sich der Gemeinderat Großrosseln am Donnerstag, 29. September, 18 Uhr, in der Rosseltalhalle mit dem Investitionsprogramm 2022 bis 2026. In den vergangenen Wochen hatten die Ortsräte Gelegenheit, Änderungs- und Ergänzungsvorschläge zum vorgelegten Entwurf zu machen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Thomas Annen

Viel Spielraum bleibt angesichts der angespannten Haushaltslage nicht. Man darf gespannt sein, wo die Fraktionen Prioritäten setzen.

Die Bürger in Karlsbrunn haben immer noch keine neue Versammlungsstätte. Und die Fußballer in Emmersweiler, Dorf im Warndt und Naßweiler warten schon lange auf die Erneuerung ihrer Sportplätze.