Die Malerinnen der Gruppe ART-IG laden am Sonntag, 27.Januar, von 13 bis 18 Uhr zu ihrer Jahresausstellung 2019 ein. Bereits zum 14. Mal präsentieren Kerstin Ernst aus St. Nikolaus, Iris Klis aus Dorf im Warndt und Gertraud Neudeck aus Köllerbach in ihren Galerie- und Atelierräumen in der Alten Schule im Großrosselner Ortsteil Naßweiler einen Querschnitt ihrer Arbeiten.