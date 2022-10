Aus dem Gemeinderat : Grundsteuer steigt in Großrosseln

GROSSROSSELN Abwasser-Gebühr sinkt, doch Grundgebühr je Kanal-Hausanschluss wird teurer.

Auch die Kanalbenutzungsgebühr ändert sich: Sie sinkt kommendes Jahr von aktuell 3,90 Euro auf 3,28 Euro pro Kubikmeter Abwasser. Allerdings müssen die Bürger bei der Grundgebühr je Kanal-Hausanschluss tiefer in die Tasche greifen. Sie steigt von 78 Euro auf knapp 163 Euro im Jahr. Auf der Grundlage der angepassten Gebühren wurde der Wirtschaftsplan 2023 der Sonderrechnung Abwasser kalkuliert, die Verwaltung rechnet mit einem Verlust von rund 10 000 Euro. Gut 1,7 Millionen Euro sollen in die Abwasser-Infrastruktur investiert werden, unter anderem in Kanalerneuerungen in der Straße Zum Tiefen Graben und in der Rosseler Straße. Die geplante Kreditaufnahme allein für die nicht zum Kernhaushalt gehörende Sonderrechnung Abwasser beträgt etwa 1,28 Millionen Euro.