Großrosselns Gemeinderat tagt am Freitag

Am Freitag, 23. März, 18 Uhr, kommt der Großrosseler Gemeinderat zu seiner nächsten Sitzung zusammen. Ort ist die Rosseltalhalle. Die Ratsmitglieder haben im öffentlichen Sitzungsteil vielfältige Themen auf der Tagesordnung, darunter auch einige, die wichtig für die Zukunft sind. So etwa das Gemeindeentwicklungskonzept; von ihm hängt die Planung für künftige öffentliche Investitionen ab, beispielsweise bei den Sportstätten – Wünsche aus den Ortsteilen, Sportplätze zu sanieren, waren zuvor mit Blick auf das übergreifende Konzept zurückgestellt worden. Außerdem debattiert der Rat über einen Lärmaktionsplan. Und Uwe Prior, Großrosselns Beauftragter für Menschen mit Behinderungen, stellt seinen Jahresbericht vor. Auch die Großrosseler Finanzen sind Thema: Der Jahresabschluss 2017 für den Kernhaushalt steht zur Prüfung an. Damit legt Großrosseln ein beachtliches Tempo vor; die Nachbarkommune Völklingen ist mit ihren Abschlüssen noch um einige Jahre hinterher.