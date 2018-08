Großrosseln will Solarbank gewinnen

Gewinnen wird die Gemeinde, die es mit ihren Bürgern schafft, im Rahmen eines Wandertages die meisten Schritte zu sammeln. Die Gemeinde Großrosseln will deshalb für ihre „WATT-Wanderung“ am 2. September möglichst viele Mitwanderer gewinnen. Herzstück dieser Aktion ist die kostenlose „WATT für Dich-App“, die auf jedes Smartphone geladen werden kann. Die App registriert die alltäglichen Schritte des Smartphone-Nutzers und wandelt sie automatisch in so genannte WATT-Punkte um. Die „WATT-Wanderung“ in Großrosseln startet am 2. September um 10 Uhr am Jagdschloss Karlsbrunn. Die Wanderroute ist zirka 15 Kilometer lang, kann aber, der Fitness der Teilnehmer entsprechend, gekürzt werden.

Anmeldung und nähere Informationen bei Nadia Haag, Tel.: (0 68 98) 4 49 11 12, oder per Mail an nadia.haag@grossrosseln.de.