Deutsch-französische Freundschaft Ein Fest zu beiden Seiten der Grenze

Auf der Festmeile kurz mal von Deutschland nach Frankreich spazieren – diese Möglichkeit bietet sich am Wochenende im Warndt: Am 2. und 3. September wird in Groß- und Kleinrosseln wieder grenzüberschreitend gefeiert. „Riwwer un niwwer“ lautet das Motto bei der 41. Auflage des „Rossler Dorffestes“. Veranstalter auf deutscher Seite ist die Arbeitsgemeinschaft der Vereine des Gemeindebezirks Großrosseln (AVG). Zum 36. Mal mit dabei: die befreundeten Nachbarn aus Petite-Rosselle. In Frankreich kümmerte sich das „Office Municipal des Sports et de la Culture“ (OMSC) um die Organisation. Zwei Tage wird sich die Bahnhofstraße in eine für den Autoverkehr gesperrte Flaniermeile verwandeln.