Grenzlage bereichert : Bergehalde St. Charles soll Park werden

Die Großrosseler Ortsmitte aus der Luft, von der Grenze her aufgenommen. Foto: BeckerBredel

Großrosseln Nach kleinen, bäuerlichen Anfängen und schweren Zeiten profitierte Großrosseln vom Bergbau – der auch wieder Geschichte ist. Doch es gibt Pläne.

„Die Grenznähe beschert uns luxemburgische Verhältnisse. Durch die vielen Grenzgänger, die unsere Geschäfte unterstützen, haben wir in Großrosseln noch Läden, die es in anderen Kommunen des Saarlandes gar nicht mehr in Orten mit 8000 Einwohnern gibt“, sagt Bürgermeister Dominik Jochum (CDU). Er weiß genau, dass die französischen Nachbarn wichtig für die Struktur der Warndtgemeinde sind. „Wir haben einen gesunden Branchenmix, wir haben Märkte und Handel. Alles lebt vom Grenzverkehr, und der zeichnet uns aus.“

Dass sein Rathaus in Großrosseln steht, das damit den Hauptort unter sechs Ortsteilen bildet, sei der Einwohnerzahl geschuldet. In der Geschichte des Ortes sei es Großrosseln aber auch schon sehr schlecht gegangen. „In einer Urkunde aus dem Jahr 1290 wird ,Rosseln‘ im Zusammenhang mit einer Schenkung des Patronatsrechts einer Kapelle erstmals urkundlich erwähnt. Dieses Datum ist die Geburtsstunde des Ortes, und Historiker glauben, man könne daraus ableiten, dass Großrosseln zu dieser Zeit schon eine stattliche Einwohnerzahl hatte“, sagt Daniela Becker-Johann von der Gemeindeverwaltung.

Sie ist für Kultur und Tourismus zuständig und hat Informationen zur Dorfgeschichte. Dokumentiert seien Streitereien im Grenzgebiet der Herrschaftshäuser von Saarbrücken, Zweibrücken und Lothringen. Heute stehen diese drei Herrschaften im Saarlandwappen einträchtig nebeneinander, damals entzündeten sich gerade rund um Großrosseln immer wieder Grenzstreitigkeiten bis hin zu „Zwischenfällen“. 1477 habe man den Ort sogar zum Gemeinschaftsbesitz erklärt. Erst 1670 habe diese „Vielherrschaft“ geendet, dem Ort nutzte die damit verbundene Zuordnung an die Saarbrücker Grafen jedoch wenig, da der 30-Jährige Krieg kurz zuvor den Ort zerstört hatte und die Grafen einen aus damaliger Sicht ziemlich wertlosen Flecken erhielten.

Der gesamte Warndt mit all seinen Orten litt unter dem 30-Jährigen Krieg so sehr, dass er danach fast entvölkert war. 1637 wurde Großrosseln zerstört, die Menschen flüchteten. „Erst 1696 änderte sich das mit der Einwanderung von Tirolern, die hier ansässig wurden“, beschreibt Daniela Becker-Johann die wechselvolle Geschichte des Ortes, der von da an über Jahrhunderte stetig gewachsen sei. Natürlich habe die Französische Revolution erneut die Herrschaftsverhältnisse geändert, an der Prägung eines armen Bauerndorfes habe sich aber über Jahrzehnte nichts geändert.

Der große Umbruch sei erst mit dem Steinkohlebergbau gekommen. 1848 sei Kohle bei Probebohrungen auch auf Rosseler Bann gefunden worden. Großrosseln wurde groß. „Im Jahr 1900 hatten 78 Prozent der Einwohner ein eigenes Haus“, heißt es im Rathaus. Der Bergbau habe Großrosseln und seine Menschen verhältnismäßig reich gemacht, eine Eisenbahnlinie nach Saarbrücken habe ab 1907 den Montanstandort Warndt mit der Landeshauptstadt verbunden. Arbeiter pendelten, die Großrosseler konnten Saarbrücken erreichen. Beides sicherte den Wohlstand. „Allerdings verlor der Ort dadurch seinen bäuerlichen Charakter und wurde Industriearbeiter-Gemeinde und Wohnstatt“, schildert Becker-Johann. Der Bürgermeister will dies ein wenig korrigieren: „Wir haben die Bergehalde St. Charles mit dem Förderturm. Hier ist alles sehr naturbelassen und trotzdem kein touristischer Anziehungspunkt. Die Gemeinde wird die Halde erwerben. Dann stehen einige Baumaßnahmen zur Sicherung der Halde an, vor allem, um eine Abrutschgefahr auszuschließen. Danach werden wir hier eine Ruhezone bekommen, eine kleine Geheimattraktion zur Naherholung vor allem für die Menschen in Großrosseln. Alles bleibt naturbelassen, wir werden lediglich einige Bänke und Mülleimer aufstellen“, schildert Jochum die Pläne.

Die Schachtanlage St. Charles in Großrosseln mit Förderturm und der Bergehalde soll Naherholungsgebiet werden. Foto: BeckerBredel