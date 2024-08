Ein ganz seltenes Jubiläum Sie heirateten zur „Geburt“ der Bundesrepublik

Das ist wohl einmalig in der Region: Die Ehe von Remi (97) und Marianne (96) Schambil aus dem Großrosseler Ortsteil St. Nikolaus besteht genauso lange wie die Bundesrepublik Deutschland. Am 26. August feierten die beiden Kronjuwelenhochzeit. Vor 75 Jahren gaben sie sich im Ludweiler Standesamt das Ja-Wort. Etwa drei Monate zuvor war das Grundgesetz in Kraft getreten. Groß gefeiert wird das seltene Hochzeitsjubiläum nicht, an diesem Samstag geht das Ehepaar mit der Familie essen. Neben den drei Kindern gratulieren vier Enkel und sieben Urenkel.