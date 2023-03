Er war ein begnadeter Redner : Pfarrer Axel-Maria Kraus überraschend verstorben - Nachruf auf einen spät berufenen Geistlichen

Pfarrer Axel Maria Kraus im August 2014. Foto: BeckerBredel

Großrosseln/Völklingen Der gebürtige Altenkesseler und allseits beliebte Pfarrer der Gemeinde Heilig Kreuz im Warndt, Axel-Maria Kraus, ist am Montag, 27. Februar, überraschend im Alter von 67 Jahren verstorben.

Der spätberufene Priester war zunächst zwei Jahre Kaplan in Riegelsberg, wurde dann, 1989, zum Militärpfarrer ernannt. Zum Ende dieses Dienstes wurde er 2002 mit dem Ehrenkreuz der Bundeswehr in Silber ausgezeichnet. Nach einem kurzen Einsatz in der Pfarrei St. Josef in Saarbrücken-Malstatt wurde Dekan Axel-Marie Kraus in die Eifel nach Daun versetzt

Nach sieben Jahren zog es ihn 2011 zurück in seine saarländische Heimat, wo er sich in der Kranken- und Altenseelsorge engagierte. Er wurde als Pfarrer auch Kooperator in Großrosseln und gleichzeitig Seelsorger der Curamed-Klinik in Karlsbrunn sowie in den Altenheimen in Ludweiler, Wehrden und Dorf im Warndt.

Axel Maria Kraus, der gerne lachte, war zudem als begnadeter Motivationsredner bekannt, hielt weit über die Region hinaus zahlreiche Vorträge, etwa unter den Titeln „Wege zum Erfolg“ oder „Lust am Leben“. Als erster deutscher Pfarrer war er Mitglied der „German Speakers Association“, dem größten Berufsverband für Redner und Rede-Trainer im deutschsprachigen Raum.