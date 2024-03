Vier Jahrzehnte im Ortsgeschehen 40-jährige Ortsvorsteher-Zeit geht zu Ende

Eine Ära geht zu Ende: Bei den Kommunalwahlen am 9. Juni wird Hans-Werner Franzen (74, SPD) im Großrosseler Ortsteil Naßweiler nicht mehr für das Amt des Ortsvorstehers kandidieren. In dem Jahr, in dem er erstmals zum Vorsitzenden des Ortsrates gewählt wurde, begann in Stuttgart-Stammheim der Prozess gegen die RAF-Terroristen Christian Klar und Brigitte Mohnhaupt. Die umstrittene Startbahn West des Frankfurter Flughafens ging in Betrieb, Richard von Weizsäcker wurde Bundespräsidenten, und ein gewisser Boris Becker spielte zum ersten Mal im Tennis-Mekka Wimbledon. Das war 1984.