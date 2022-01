Noch dieses Jahr soll gebaut werden : Neues vom Parcours für Bogenschützen im Warndt

Großrosseln Mit Pfeil und Bogen in Bewegung in der freien Natur: Seit etwa vier Jahren gibt es die Pläne, im Warndtwald, beginnend am Jagdschloss im Großrosseler Ortsteil Krlsbrunn, einen Bogenparcours zu errichten, der Großrosseln auch touristisch aufwerten soll.

Jetzt ist es ein kleines Schrittchen weiter, denn die Gemeindeverwaltung hat nun die notwendige öffentliche Ausschreibung zur Suche nach einem Betreiber und zur „Bauplanung und Umsetzung“ gestartet, „für die Erweiterung der touristischen Angebote innerhalb der Gemeinde Großrosseln“, wie es in der Mitteilung der Gemeindeverwaltung heißt. Wobei man ergänzen muss, dass die Gemeinde zu dieser Ausschreibung verpflichtet ist, denn eigentlich hatte die Verwaltung schon vor drei Jahren auf einen bestimmten Partner gesetzt: David Kossmann ist Inhaber des Unternehmens DK Bow-Factory und betreibt einen solchen Bogenparcours in Marpingen-Berschweiler. Auch in Tholey gibt es einen ähnlichen Parcours, der im Warndt wäre somit der dritte im Saarland, was die Gemeindeverwaltung auch in dieser Gesamtheit der saarländischen Parcours positiv sieht, denn im Zusammenhang mit der Ausschreibung heißt es: „Ähnlich wie beim Golftourismus ist eine Region dann für Bogenschützen interessant, wenn innerhalb eines Urlaubs mehrere Parcours in unterschiedlicher Gestaltung und in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden genutzt werden können.“