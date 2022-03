Erste Ukraine-Flüchtlinge privat untergebracht : Großrosseln mietet Dachgeschoss für Flüchtlinge

Flüchtlinge, die im slowakischen Vysne Nemeckeüber die ukrainische Grenze gekommen sind und von dort weiterreisen. Foto: dpa/Christoph Reichwein

GROSSROSSELN Bürger haben in Großrosseln Platz für Ukraine-Flüchtlinge bereitgestellt, ebenso die Gemeinde. Weitere Räume werden gesucht.

Erste Flüchtlinge aus der Ukraine sind in Großrosseln eingetroffen. Die Kriegsvertriebenen, die der Warndtgemeinde vom Regionalverband zugewiesen wurden, sind in Wohnungen gezogen, die Bürger zur Verfügung gestellt haben. Zukünftig sollen Flüchtlinge auch im Dachgeschoss des ehemaligen katholischen Pfarrheims am Klosterplatz untergebracht werden. Einstimmig votierte der Gemeinderat am Donnerstag dafür, diese Räume vom Eigentümer, dem Jugendorchester Großrosseln, zu mieten.

Die Gemeinde selbst hat zurzeit keinen freien Wohnraum. Das ehemalige Warndthotel Waibel in Karlsbrunn, das früher Flüchtlinge beherbergt hatte, ist mittlerweile so sanierungsbedürftig, dass es nicht mehr bewohnt werden kann. Außerdem soll es im Zuge des Baus eines Dorfgemeinschaftshauses abgerissen werden. Das frühere evangelische Gemeindehaus in der Warndtstraße kann laut Verwaltung ebenfalls nicht mehr von der Gemeinde genutzt werden. Und in einem Haus, das der Kommune in der Straße Im Apfeltal zur Verfügung steht, lebt zurzeit eine achtköpfige syrische Flüchtlingsfamilie.

Die jetzt neu angemieteten Räume am Klosterplatz sind nicht nur für Flüchtlinge reserviert. In dem Dachgeschoss könnten künftig auch in Obdachlosigkeit geratene Menschen leben, die nach der Zwangsräumung auf der Straße stehen.

Nur im Notfall will die Gemeinde die Flüchtlinge in einer Halle unterbringen. Deshalb ist sie weiter auf der Suche nach Unterkünften.